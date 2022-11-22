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Канада расширит санкции против Беларуси из-за войны РФ против Украины

Фото: Канада расширит санкции против Беларуси из-за войны РФ против Украины (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении представителей Беларуси. Причиной этого называют поддержку войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Канады, которое приводит Reuters.

Отмечается, что Канада наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

МИД объяснило, что среди этих чиновников есть те, кто причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину.

Как отмечает Reuters, Канада является одной из нескольких стран, наложивших жесткие финансовые санкции на Россию за ее вторжение в Украину 24 февраля и последующую войну, для которой она использовала Беларусь в качестве плацдарма.

По данным министерства иностранных дел, страна ввела санкции против более 1500 человек и групп, в том числе из Беларуси.

Напомним, что Европейский Союз может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Белоруссии в конце ноября.

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и Белоруссии. Также под ограничения попали предприятия нефтегазового и сталелитейного сектора.

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