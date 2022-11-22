Канада расширит санкции против Беларуси из-за войны РФ против Украины

Отмечается, что Канада наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

МИД объяснило, что среди этих чиновников есть те, кто причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину.

Как отмечает Reuters, Канада является одной из нескольких стран, наложивших жесткие финансовые санкции на Россию за ее вторжение в Украину 24 февраля и последующую войну, для которой она использовала Беларусь в качестве плацдарма.

По данным министерства иностранных дел, страна ввела санкции против более 1500 человек и групп, в том числе из Беларуси.