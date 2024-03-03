Канада расширила санкционный список россиян: кто в него попал

Новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.

В список попали:

руководитель управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин.

Александр Воропаев;

Марина Бобек;

Екатерина Фролова;

Кирилл Никифоров.

Предположительно, речь идет о следователе, прокурорах и судье, которые так или иначе были связаны с Навальным. Канада запретит им въезд и заморозит активы, если они будут найдены. Также канадским компаниям и физическим лицам будет запрещено оказывать подсанкционным лицам финансовые услуги.

Санкции из-за смерти Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. По информации пропагандистов, у него во время прогулки оторвался тромб.

Британия ввела санкции против руководителей исправительной колонии. Под них попали шесть россиян.

Также США ввели масштабный пакет санкций против России за смерть Навального и войну в Украине.

К слову, Австралия ввела санкции против российских чиновников связанных с уголовно-исправительной системой,