Канада расширила санкционный список россиян: кто в него попал

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новом пакете санкций против россиян. В него попали 6 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.
Новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.
В список попали:
Предположительно, речь идет о следователе, прокурорах и судье, которые так или иначе были связаны с Навальным. Канада запретит им въезд и заморозит активы, если они будут найдены. Также канадским компаниям и физическим лицам будет запрещено оказывать подсанкционным лицам финансовые услуги.
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. По информации пропагандистов, у него во время прогулки оторвался тромб.
Британия ввела санкции против руководителей исправительной колонии. Под них попали шесть россиян.
Также США ввели масштабный пакет санкций против России за смерть Навального и войну в Украине.
К слову, Австралия ввела санкции против российских чиновников связанных с уголовно-исправительной системой,
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