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Канада расширила санкционный список россиян: кто в него попал

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новом пакете санкций против россиян. В него попали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.

Новый пакет санкций, связанный со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека в России.

В список попали:

  • руководитель управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;
  • начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин.
  • Александр Воропаев;
  • Марина Бобек;
  • Екатерина Фролова;
  • Кирилл Никифоров.

Предположительно, речь идет о следователе, прокурорах и судье, которые так или иначе были связаны с Навальным. Канада запретит им въезд и заморозит активы, если они будут найдены. Также канадским компаниям и физическим лицам будет запрещено оказывать подсанкционным лицам финансовые услуги.

Санкции из-за смерти Алексея Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии 16 февраля. По информации пропагандистов, у него во время прогулки оторвался тромб.

Британия ввела санкции против руководителей исправительной колонии. Под них попали шесть россиян.

Также США ввели масштабный пакет санкций против России за смерть Навального и войну в Украине.

К слову, Австралия ввела санкции против российских чиновников связанных с уголовно-исправительной системой,

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Российская ФедерацияНавальныйКанадаСанкции против России