Канада внезапно начала отзывать документы на проживание: что произошло

Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) начала рассылать электронные письма с требованием немедленно вернуть полученные сертификаты. Сообщение получило неизвестное количество людей по всему миру.

Власти сомневаются в правах новых граждан. Регистратор Пегги Сан подписывает эти обращения лично.

"Цель этого письма - сообщить вам, что у меня есть информация, свидетельствующая о том, что вы, возможно, не имеете права на получение канадского свидетельства о гражданстве", - говорится в официальном сообщении.

Чиновники ссылаются на проблемы с документами. Они утверждают, что некоторые документы поступили не из оригинальных источников. Теперь людям предстоит заново доказать свои корни.

Кто находится под прицелом

Ситуация касается так называемых "потерянных канадцев". Это люди, которые родились за границей, но имеют канадских предков. В ноябре прошлого года парламент принял законопроект C-3, который открыл путь к получению паспорта для потомков канадцев во втором и последующих поколениях.

По новым правилам сертификаты уже получили 4075 человек. Половина из них проживает в США. Всего претендовать на статус могут около 115 000 человек.

Для многих это решение разрушило планы. Например, одна женщина из штата Мэн получила свидетельство в марте. Она уже выставила свой дом в США на продажу, ведь планировала переезд в Новую Шотландию.

Женщина хотела покинуть США из-за политической нестабильности.

"В Америке больше не чувствуешь себя в безопасности, особенно если ты женщина, или если у тебя есть психические расстройства, или ты цветной человек… Есть так много разных причин, по которым люди здесь нежелательны", - пояснила она.

Сейчас женщина вынуждена приостановить продажу имущества. Она собирает новые доказательства для канадского правительства.

Юридический хаос и очереди

Адвокаты называют ситуацию беспрецедентной. Обычно власти проверяют документы перед выдачей статуса, поэтому массовый отзыв уже готовых свидетельств выглядит странно.

"Создается впечатление, будто они поняли, что в какой-то момент в некоторых файлах были допущены ошибки, и им неудобны выданные сертификаты", - говорит иммиграционный адвокат из Монреаля Лиза Миддлмисс.

Проблема ещё и в том, что люди уже начали работать или учиться в Канаде на основании этих документов. Теперь их статус неопределён.

Система работает медленно, а очереди на получение сертификатов стремительно растут:

в мае 2025 года ожидание составило бы 5 месяцев;

сейчас срок вырос до 15 месяцев;

в очереди находится 82 000 заявок.

Юристы готовят судебные иски. Они считают действия министерства неправомерными. Владельцам сертификатов обещают вернуть документы только после того, как они пройдут повторную проверку и докажут свое соответствие требованиям закона.