Канада не рекомендує своїм громадянам їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії

Міністерство закордонних справ Канади змінило рекомендації щодо відвідування України. Канадцям радять відмовитися від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
"Ми змінили рівень ризику для України. Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні і навколо неї", - йдеться в повідомленні канадського міністерства.
Крім того, МЗС закликає громадян країни не їздити з несуттєвими цілями в Крим, в тому числі через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також в Донецьку і Луганську області.
Відзначимо, що рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання громадянами країни, проте вони впливають на дію і вартість страховок та інших послуг.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що США мають у своєму розпорядженні дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.
Відзначити, Reuters назвало можливі сценарії можливі сценарії вторгнення Росії в Україну.