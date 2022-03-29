Канада розгляне новий пакет макрофінансової допомоги Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за розгляд можливості виділення нового пакету макрофінансової допомоги нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.
Також президент України обговорив з Джастіном Трюдо співпрацю України і Канади в галузі оборони і санкційного тиску на Росію. Крім того, Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про злочини РФ і хід переговорного процесу.
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