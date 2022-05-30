Канада купить у Південної Кореї 100 тисяч снарядів для гармат замість відданих Україні, - ЗМІ

Канада попросила Південну Корею поставити їй артилерійські снаряди замість тих, що Оттава направила в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Міністерства оборони Південної Кореї підтвердив, що Оттава зробила запит на покупку снарядів. Південнокорейська телекомпанія SBS з посиланням на неназваного високопоставленого представника Міністерства оборони Південної Кореї заявила, що угода може включати до 100 тисяч снарядів з резервів Південної Кореї, які будуть продані за ціною нижче ринкової. Південна Корея є великим виробником 155-мм боєприпасів.

Канада надала Україні буксирувані гаубиці M777, що стріляють 155-міліметровими снарядами. Минулого тижня міністр оборони Аніта Ананд оголосила, що Канада направить додатково 20 000 снарядів до них в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 23 квітня Канада відправила в Україну гаубиці типу M777, снаряди до них, а також бронебійні снаряди для протитанкових рушниць Carl Gustaf. За інформацією канадського уряду, це озброєння вже передано українській армії.

Також ми писали, що 21 травня американські військові завантажили нову партію гаубиць типу M777 для ЗСУ.

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