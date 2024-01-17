Канада просит США ускорить передачу заказанного для Украины ЗРК NASAMS, - СМИ

По данным издания, представители Канады рассказали, что NASAMS для Украины оплатили еще в марте 2023 года. Но отправка задерживается из-за того, что правительства США и Украины должны заключить соглашение о продаже военного вооружения за границу. Сейчас по этому вопросу идут переговоры.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс", - уточнили журналисты.

Что предшествовало

Напомним, Канада заплатила правительству США 406 миллионов долларов за систему противовоздушной обороны NASAMS для Украины в марте 2023 года.

Но зенитный ракетный комплекс до сих пор не передали украинским защитникам, хотя прошел почти год.

Стоит заметить, что NASAMS уже есть на вооружении Украины. Поставки начались еще в ноябре 2022 года.