Канада продовжила на місяць заборону на подорожі. Бізнес обурений

Канада продовжила заборону на поїздки з США та рештою світу до 21 липня. Це викликало невдоволення компаній, а також законодавців у США.

На Канаду чинять тиск компанії і туристична галузь з метою ослаблення заборони, введеної в березні 2020 року для стримування поширення коронавірусу, яке з тих пір щомісяця продовжувався.

Але прем'єр-міністр Джастін Трюдо твердо заявив, що кордон буде залишатися закритим до тих пір, поки 75% канадців не отримають першу з двох доз вакцини від коронавірусу, а 20% - обидві вакцини.

Хоча Трюдо сказав, що Канада в основному досягла першої мети, офіційні дані, опубліковані після його виступу, показали, що 73,4% отримали першу дозу. Тільки 14,7% населення пройшли обидва щеплення.

"Навіть повністю вакцинована людина може передати COVID-19 тому, хто не вакцинований", - сказав Трюдо репортерам, заявивши, що Канаді необхідно уникати "подальших масових хвиль".

Заборона на поїздки не впливає на торгівлю товарами, але Статистичне управління Канади заявило, що загальний обсяг експорту послуг у 2020 році в порівнянні з 2019 роком впав на 17,7%, а імпорт послуг впав на 24,0%, частково через прикордонні обмеження. Особливо сильно постраждали туристичні та транспортні послуги.

"Нездатність урядів США і Канади прийти до Угоди про ослаблення прикордонних обмежень ... просто неприйнятна", - заявили представники США Брайан Хіггінс і Білл Хьюзенга, співголови міжпарламентської групи Канади і США.

Сполучені Штати - найбільший торговий партнер Канади.

Харлі Фінкельштейн, президент канадської компанії електронної комерції Shopify заявив, що закриття кордону було неправильним рішенням. "Нам необхідно негайно відкрити кордон для повністю вакцинованих мандрівників", - написав він.

Канадська торгова палата - національна група, що захищає інтереси бізнесу - висловила жаль з приводу надмірної обережності Оттави.

У понеділок офіційна Оттава повідомить, як планує розпочати пом'якшення заходів для повністю вакцинованих канадців.