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Канада надасть Україні 1,5 млн доларів на підтримку поліції

Новини » Політика     08.03.2020 - 09:11
Канада надасть Україні 1,5 млн доларів на підтримку поліції
Фото: Франсуа-Філіпп Шампань (cbc.ca)

Канада допоможе зміцнити потенціал Національної поліції

Канада виділить Україні понад 1,5 млн доларів на підтримку Національної поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Франсуа-Філіппа Шампаня, виділені кошти мають допомогти зміцнити потенціал української поліції.

"Міністр повідомив про виділення протягом трьох років понад 2 млн канадських доларів, які покликані допомогти зміцнити потенціал національної поліції України", - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що дані кошти будуть виділені в рамках реформ, що проводяться в Україні, у здійсненні яких Києву активно допомагає Канада.

Нагадаємо, раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомляв, що Київ та Оттава збираються підписати двосторонню угоду про мобільність молоді. Угода буде підписана у 2020 році, сторони вже завершують розробку документа.

Також РБК-Україна писало, що у травні до України прибуде спеціальна оцінювальна місія Департаменту імміграції Канади, яка може схвалити спрощений візовий режим ЕТА +.

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