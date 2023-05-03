Канада передала Украине оборудование для разминирования

Украина получила от Канады первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 миллиона канадских долларов (более 16 миллионов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Посольства Канады в Украине.

Канада''s в первый раз уведомить о CAD 22.5 миллиона в снижении оборудования для @SESU_UA ! Эти автомобили должны быть использованы для clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU

Как отметили в посольстве, эта техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, восстанавливая ее продуктивное использование и помогая вернуть продовольственную безопасность.

"Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн канадских долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины почти на 29 млн долларов, который, в частности, будет включать 40 снайперских винтовок.

Также ранее мы писали, что Канада передала украинским военным три симулятора управления и ведения боевых действий на танках Leopard 2.

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