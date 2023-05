Канада передала Украине оборудование для разминирования

"Канада передала Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям первую партию оборудования для разминирования общей стоимостью 22,5 млн канадских долларов", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, эта техника будет использоваться для очистки сельскохозяйственных земель, восстанавливая ее продуктивное использование и помогая вернуть продовольственную безопасность.

Канада''s в первый раз уведомить о CAD 22.5 миллиона в снижении оборудования для @SESU_UA ! Эти автомобили должны быть использованы для clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU