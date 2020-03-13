ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВООЗ: прогнозувати спад пандемії коронавіруса передчасно

Новини » Політика     13.03.2020 - 16:50
ВООЗ: прогнозувати спад пандемії коронавіруса передчасно
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Спад пандемії не можуть прогнозувати, оскільки вивчення коронавіруса триває

На сьогодні передчасно давати прогнози щодо спаду пандемії коронавірусу у всьому світі. Про це заявила голова місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Каролін Браун на прес-конференції в Баку, повідомляють азербайджанські ЗМІ.

За її словами, в питаннях боротьби з коронавірусом важливо досягти солідарності з усіма народами і країнами.

"Давати прогнози з приводу спаду пандемії по всьому світу, зокрема, в Азербайджані поки рано, так як тривають роботи з вивчення вірусу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше країни G20 зробили спільну заяву у зв'язку з коронавірусом. В заяві вони обіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

До цього представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт позитивно оцінив готовність української медицини до спалаху коронавірусу.

"Тут (в Україні, - ред.) є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма заінтересованими сторонами, то Україна - не найслабша в розрізі системи охорони здоров'я", - зазначив представник ВООЗ.

У Зеленського відреагували на зупинку українців на кордоні зі Словенією Закриття кордону для іноземців та перша смерть від коронавірусу: головне з брифінгу РНБО
Новини України ВООЗпрогнозКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся