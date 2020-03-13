ВООЗ: прогнозувати спад пандемії коронавіруса передчасно

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Спад пандемії не можуть прогнозувати, оскільки вивчення коронавіруса триває

На сьогодні передчасно давати прогнози щодо спаду пандемії коронавірусу у всьому світі. Про це заявила голова місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Каролін Браун на прес-конференції в Баку, повідомляють азербайджанські ЗМІ.

За її словами, в питаннях боротьби з коронавірусом важливо досягти солідарності з усіма народами і країнами.

"Давати прогнози з приводу спаду пандемії по всьому світу, зокрема, в Азербайджані поки рано, так як тривають роботи з вивчення вірусу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше країни G20 зробили спільну заяву у зв'язку з коронавірусом. В заяві вони обіцяли сприяти розробці систем раннього попередження, належного лікування і вакцин від коронавірусу.

До цього представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт позитивно оцінив готовність української медицини до спалаху коронавірусу.

"Тут (в Україні, - ред.) є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма заінтересованими сторонами, то Україна - не найслабша в розрізі системи охорони здоров'я", - зазначив представник ВООЗ.