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У Португалії розслідують передачу Росії даних про українських біженців

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Португалія, Середа 11 травня 2022 05:06
У Португалії розслідують передачу Росії даних про українських біженців Фото: у Португалії розслідують передачу Росії даних про українських біженців (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Португальська поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців за звинуваченням у передачі РФ особистих даних українських біженців. Старт скандалу дала публікація газети Expresso 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету Сетубала, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

У газеті стверджувалося, що російське подружжя з подвійним громадянством Ігор Хашин і його дружина Юлія, ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що Служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашин з моменту анексії Криму у 2014 році.

Як зазначається, міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомагала "співпраці" подружжя з центром для біженців.

Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв'язки між подружжям Хашин з Російською державою.

Нагадаємо, уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

Раніше ми повідомляли, що у Росії було виявлено 66 таборів для примусово депортованих українців. Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах як Сибір, Кавказ, Північне полярне коло і Далекий Схід.

Також ми писали, що російські військові примусово вивезли до Владивостока 300 жителів Маріуполя. У них немає ні грошей, ні зв'язку.

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