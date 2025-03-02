Канада объявила новые санкции против России: кого они коснутся

Введение новых санкций против России стало итогом участия Трюдо в саммите европейских лидеров в Лондоне по Украине.

"Во время саммита "Обеспечение нашего будущего" премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических и 21 юридического лица, включая парамилитарные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять использованию Россией сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине", - заявили в офисе Трюдо.

В представительстве сообщили, что в новые санкции попали девять лидеров поствагнеровских военизированных организаций и один член связанного с ними высшего российского военного руководства. Также санкции направлены против 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, а также 12 связанных с ними организаций.

"В целом Канада ввела санкции против более 3000 человек и организаций, причастных к агрессии России. Канада решительно настроена и в дальнейшем работать с партнерами, усиливая экономическое давление на Россию", - говорится в сообщении главы канадского правительства.

Парамилитарная организация

Полувоенная организация или парамилитарная организация - образование, имеющее военный характер или приближенный к нему, но при этом формально не входящее в состав вооруженных сил. Организованная группа гражданских лиц, в военной форме или в гражданской одежде, которую используют для оказания помощи регулярному войску.

Канада и Украина

Напомним, сегодня на саммите в Лондоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна рассматривает все возможные варианты поддержки мира в Украине. В том числе отправку канадских войск в составе иностранного контингента.