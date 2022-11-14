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Канада объявила о предоставлении новой помощи ВСУ: что известно

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Это должно помочь ВСУ защитить Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Пока Россия продолжает свое жестокое и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет продолжать стоять бок о бок с украинским народом и нашими союзниками, защищая наши общие ценности мира, демократии и прав человека", - говорится в сообщении.

Трюда отмечает, что Канада продолжит использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы поддержать Украину и привлечь к ответственности Россию. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь Вооруженным силам Украины оградить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России.

Как отмечается, деньги пойдут на закупку военного оборудования, оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.

"Мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы усилить давление на российских официальных лиц и привлечь Владимира Путина к ответственности за его незаконное вторжение, а также за военные преступления и нарушения прав человека, совершенные его режимом", - добавили в конце.

Напомним, что Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В Украине погиб еще один гражданин Канады. Джозефу Хильдебранду было 33 года, но до этого он два года служил в Афганистане.

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