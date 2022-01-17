Канада схвалила застосування таблетки проти коронавірусу від Pfizer
Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування таблетки від коронавірусу компанії Pfizer. Їх рекомендовано використовувати для лікування легкої та середньої форм захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Канади.
Як уточнили у відомстві, схвалені таблетки проти коронавірусу Paxlovid. Ліки містять два препарати: нірматрелвір і ритонавір.
Таблетки рекомендовано застосовувати для лікування дорослих з COVID - 19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які схильні до високого ризику прогресування інфекції. Нірматрелвір, уточнили в міністерстві, - це активний інгредієнт таблетки, який блокує розмноження вірусу.
Paxlovid можна приймати не тільки в медзакладі, але і вдома. Його слід використовувати якомога швидше після постановки діагнозу коронавірус і протягом п'яти днів після появи симптомів. Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати всередину в один і той же час два рази на день протягом п'яти днів.
Зазначається, що заявку від Pfizer на схвалення таблеток від коронавірусу МОЗ Канади отримало 1 грудня 2021 року. Процедура схвалення проходила в прискореному режимі.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Великобританія схвалила таблетки від коронавірусу компанії Pfizer.