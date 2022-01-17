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Канада схвалила застосування таблетки проти коронавірусу від Pfizer

Новость на русском →
Оттава, Понеділок 17 січня 2022 19:16
Канада схвалила застосування таблетки проти коронавірусу від Pfizer Фото: Канада схвалила застосування таблетки проти COVID від Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило застосування таблетки від коронавірусу компанії Pfizer. Їх рекомендовано використовувати для лікування легкої та середньої форм захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Канади.

Як уточнили у відомстві, схвалені таблетки проти коронавірусу Paxlovid. Ліки містять два препарати: нірматрелвір і ритонавір.

Таблетки рекомендовано застосовувати для лікування дорослих з COVID - 19 легкого та середнього ступеня тяжкості, які схильні до високого ризику прогресування інфекції. Нірматрелвір, уточнили в міністерстві, - це активний інгредієнт таблетки, який блокує розмноження вірусу.

Paxlovid можна приймати не тільки в медзакладі, але і вдома. Його слід використовувати якомога швидше після постановки діагнозу коронавірус і протягом п'яти днів після появи симптомів. Лікування складається з двох таблеток нірматрелвіру і однієї таблетки ритонавіру, які необхідно приймати всередину в один і той же час два рази на день протягом п'яти днів.

Зазначається, що заявку від Pfizer на схвалення таблеток від коронавірусу МОЗ Канади отримало 1 грудня 2021 року. Процедура схвалення проходила в прискореному режимі.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Великобританія схвалила таблетки від коронавірусу компанії Pfizer.

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