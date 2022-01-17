Канада одобрила применение таблетки против коронавируса от Pfizer

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение таблетки от коронавируса компании Pfizer. Их рекомендовано использовать для лечения легкой и средней форм заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Канады .

Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство включает в себя два препарата: нирматрелвир и ритонавир.

Таблетки рекомендовано применять для лечения взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, - это активный ингредиент таблетки, который блокирует размножение вируса.

Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно быстрее после постановки диагноза коронавирус и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.

Отмечается, что заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрав Канады получил 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.