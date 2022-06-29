Канада оголосила про підготовку нових санкцій проти Росії: хто потрапить

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про плани Канади ввести санкції проти ресурсів, контрольованих російськими чиновниками.

"Ціль цього - протистояти кремлівській дезінформації, яку вона використовує для спроби виправдати свою неспровоковану війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд і народ України в їх боротьбі за мирне, успішне і демократичне майбутнє".

"Ми і далі будемо стояти пліч опліч з Україною, яка намагається захиститися від російської агресії", - підкреслили у відомстві.

Крім того, Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів (близько 150 мільйонів доларів) для підтримки негайних потреб державних витрат.

Нагадаємо, Канада вчора оголосила про суттєве розширенні обмежувальних заходів проти Росії і Білорусі. Вони полягають, в тому числі в забороні експорту чутливих технологій.

Раніше парламент Канади схвалив конфіскацію російських активів.

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