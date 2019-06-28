Канада стурбована поверненням Росії в ПАРЄ

Міністерство зовнішніх справ Канади висловило стурбованість через рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення права голосу російській делегації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Канади у Twitter.

В канадському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що міжнародна спільнота має продовжувати покладати на Росію відповідальність за порушення міжнародного права та посягання на територіальну цілісність України.

"Канада стурбована рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи безумовно відновити право голосу для Росії. Ми повинні продовжувати покладати на Росію відповідальність за її порушення міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський заявив, що повернення Росії в ПАРЄ не дає підстав сподіватися на те, що Москва припинить порушувати міжнародне право та вести агресивну політику щодо України.

РБК-Україна писало, що за словами тимчасово повіреного у справах США Вільяма Тейлора, Вашингтон виступає проти повернення делегації Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Крім того, рішення про повернення Росії в ПАРЄ також розкритикували в Естонії, Литві та Латвії. Представники країн Балтії наголосили, що Росія не усунула причини, через які втратила право голосу в організації.