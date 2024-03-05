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Канада в ближайшие дни примет решение по передаче ракет CRV7 Украине: детали

Оттава, Вторник 05 марта 2024 03:43
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Канада в ближайшие дни примет решение по передаче ракет CRV7 Украине: детали Фото: иллюстративная фотография (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Канада примет решение по передаче ракет CRV7 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга министра обороны Канады Билла Блэра.

По словам Блэра, сейчас Канада оценивает безопасность транспортировки ракет. Проверка займет несколько дней.

"Сейчас мы проверяем, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы. Как только мы это определим, а это должно произойти в ближайшие несколько дней, мы доставим их в Украину как можно скорее", - сказал Блэр.

Ракеты CRV7

Ранее мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду передать Украине более 80 тысяч ракет CRV7, которые могут быть утилизированы.

Также мы сообщали, что Канада может передать ракеты CRV7 Украине.

В начале февраля на заседании парламента, лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр требовал отправить ракеты CRV7 Украине. Он отметил, что лучше отдать боеприпасы Украине, чем утилизировать.

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