Канада направить понад 200 інструкторів для навчання бійців ЗСУ в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, перші інструктори вже вирушать наступного тижня.

"Зараз ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли (Росія, - ред.) робить затяжні спроби завдати довгострокових збитків Україні та її народу. Тому сьогодні я оголошую, що ми виконаємо нашу обіцянку відновити великомасштабні тренування", - зазначила вона.

Розгортання канадської місії триватиме чотири місяці. Більшість солдатів будуть з 3-го батальйону канадської легкої піхоти принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні.