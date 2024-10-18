Канада предоставит Украине военную помощь на 50 млн долларов: что в пакете

Пакет помощи, в рамках которого также выделяются деньги на обучение украинских войск, является частью военного финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, обещанного премьер-министром Джастином Трюдо в июле.

"Объявленная сегодня военная помощь обеспечивает Украину важными ресурсами, необходимыми для защиты от российской агрессии. Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь им добиться победы", - заявил Блэр.

Канада, один из самых последовательных сторонников Киева на международном уровне, в прошлом месяце заявила, что передаст Украине 80 840 излишков небольших невооруженных ракет класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Канада выделила 4,5 млрд канадских долларов на военную помощь.