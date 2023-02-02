ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада готовится принять 10 тысяч беженцев из Китая

Новина українською →
Оттава, Четверг 02 февраля 2023 08:03
Канада готовится принять 10 тысяч беженцев из Китая Фото: Канада согласилась принять 10 тысяч беженцев из Китая (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Парламент Канады единогласно принял решение о приеме в стране 10 тысяч уйгурских беженцев, которые бежали из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг основан на решении канадских законодателей от февраля 2021 года объявить обращение Пекина с уйгурами и другими тюркскими мусульманами геноцидом.

Правозащитные группы считают, что по меньшей мере один миллион уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских меньшинств были заключены в лагеря для интернированных в этом регионе.

По словам члена парламента Канады Самира Зубери, который спонсировал движение, по меньшей мере 1600 человек были задержаны в других странах по указанию Китая или насильственно репатриированы.

"Это четкий сигнал о том, что мы не приемлем нарушений прав человека в отношении уйгурского народа", — заявил Зубери.

Мехмет Тохти, исполнительный директор Проекта по защите прав уйгуров, сказал журналистам, что это сильное послание, которое найдет отклик не только в Китае и Канаде, но и во всем мире.

Напомним, что ранее парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

Также мы писали, что правительство Канады и представители более 300 коренных народов страны договорились о финансовой компенсации деструктивной внутренней политики в размере 2,8 млрд канадских долларов (около 2,1 млрд долларов США).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Китай
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников