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Канада готовится к нашествию мигрантов после победы Трампа в США, - Reuters

Фото: Канада готовится к нашествию мигрантов (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Карина Левицкая

Канадская полиция готовится к наплыву соискателей убежища. Это связано с тем, что американцы начали переезжать из США после победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, бывший, а теперь будущий президент США Дональд Трамп пришел на этой неделе к власти частично благодаря обещанию осуществить величайшую депортацию в истории Америки.

Сержант королевской канадской конной полиции Чарльз Пуарье заметил, что полиция готовилась к этому месяцу.

"Несколько месяцев назад мы знали, что должны начать подготовку плана на случай чрезвычайных ситуаций, потому что если он придет к власти, а теперь он придет через несколько месяцев, это может повлечь за собой нелегальную миграцию в Квебек и Канаду", - сказал он.

Пуарье подчеркнул, что в самом худшем случае люди будут пересекать границу в больших количествах везде.

"Скажем, у нас было 100 человек в день, которые пересекали границу, тогда это будет тяжело, потому что нашим офицерам придется преодолевать огромные расстояния и всех арестовать", - объяснил сержант.

Издание отметило, что когда Трамп впервые пришел к власти в 2017 году, тысячи искателей убежища пересекли Канаду между официальными пунктами пересечения границы, чтобы подать заявления на получение статуса беженца.

В то же время защитники иммигрантов объясняют, что люди, переезжающие из США, чтобы подать заявления о беженстве, должны пробраться незамеченными и прятаться в течение двух недель, прежде чем искать убежище.

"Когда вы не создаете законных путей или когда вы создаете только пути, где людям приходится делать невозможное, чтобы получить безопасность, вы знаете, что, к сожалению, люди постараются сделать невозможное", - сказал директор Центра для беженцев в Монреале Абдулла Дауд.

Выборы президента США

Напомним, что ранее на этой неделе Дональд Трамп с уверенным отрывом победил на президентских выборах в США.

Пока известно, что после победы на выборах США Дональд Трамп хочет добавить знакомых в свою команду национальной безопасности. Известно, что республиканец не планирует покидать бывших генералов.

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