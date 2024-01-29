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Канада будет помогать украинским общинам восстанавливаться по принципам инклюзивности

Понедельник 29 января 2024 11:14
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Канада будет помогать украинским общинам восстанавливаться по принципам инклюзивности Фото: Канада будет помогать украинским общинам восстанавливаться по принципам инклюзивности (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Сергей Новиков

19 украинских территориальных общин из 7 областей Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, обсуждении планов и приоритетов секторальной поддержки общин в рамках реализации международной инициативы "Инклюзивное обновление лидерства общин" (CLIR).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, CLIR - совместная инициатива Украины и Посольства и правительства Канады, цель которой - сделать так, чтобы восстановление касалось не только инфраструктуры и экономики, а также и социальных услуг, оказываемых на уровне общин.

Эксперты CLIR помогут избранным общинам планировать и реализовывать свое восстановление, которое будет руководствоваться, прежде всего, потребностями жителей этих общин.

"Инклюзивное пространство, инклюзивная экономика, восстановление по принципам безбарьерности, доступность физического пространства для всех групп граждан - принципы, которые сегодня зафиксированы на всех уровнях восстановления как общеобязательные. Очень важно, чтобы инклюзивность и безбарьерность стали ощутимыми на ближайшее время людей равны - в территориальных общинах. Именно поэтому новые планировочные документы должны соответствовать принципам безбарьерности и инклюзивности", - подчеркнула парламентарий.

Шуляк добавила - в рамках продолжения реформы децентрализации в 2024 году местное самоуправление будут приобщаться к созданию местных планов и целевых программ по безбарьерности. Это поможет определить конкретные шаги по повышению уровня инклюзивности в отдельно взятых территориальных общинах.

Кроме того, в текущем году также планируется разработать подходы к доступности пространств общего пользования всех форм хозяйствования, где предоставляются услуги гражданам.

"Речь идет о формировании конкретных рекомендаций по заведениям общепита, торговых объектов, других общественных мест. На них сможет ориентироваться бизнес для того, чтобы создать более доступное и инклюзивное пространство", - пояснила Шуляк.

По словам народной депутатки, конкретные примеры внедрения принципов инклюзивности и безбарьерности уже есть в сфере градостроительства и строительства - в настоящее время уже введены новые государственные строительные нормы, предусматривающие повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчиками при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.

Шуляк также напомнила - принцип "Строим лучше, чем было", заложенный в разрабатываемом сейчас системном законопроекте "Об основных принципах восстановления", также предусматривает новые лучшие требования по инклюзивности и безбарьерности к жилью, инфраструктуре, городскому пространству.

Кроме этого, восстановление по новым стандартам инклюзивности является сквозной ценностью в рамках Ukraine Facility - программы поддержки от ЕС для восстановления и модернизации Украины, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро в течение 4 лет.

В рамках Ukraine Facility, сообщила Шуляк, Украина будет получать финансирование восстановления по новым стандартам инклюзивности. В частности, ожидается 450 млн евро на восстановление учреждений социальной инфраструктуры, прежде всего школ и больниц. Речь идет не только о непосредственном восстановлении, но и улучшении доступа к медицине, создании безопасных условий для получения образования.

"Сегодня в направлении инклюзивности, безбарьерности и доступности мы говорим и делаем очень много. Но нужно понимать - идется не только про физическую безварьерность, ментальную безбарьерность. Это то направление, в котором двигаемся и будем двигаться в дальнейшем", - резюмировала Шуляк.

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