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Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19

Монреаль, Вівторок 01 вересня 2020 11:12
Канада додатково замовила мільйони доз двох вакцин проти COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Канади уклав угоду з двома американськими компаніями Novavax та Johnson & Johnson про попереднє замовлення мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Там заявили, що препарати, над якими працюють ці компанії, показують обнадійливі результати.

Про це повідомляє Terrace Standard.

Прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що Канада намагається упевнитися, що у разі успіху хоча б однієї з цих розробок, канадці матимуть доступ до необхідних їм вакцин.

Також глава уряду додав, що з урахуванням укладених раніше домовленостей із компаніями Pfizer та Moderna, Канада отримає щонайменше 88 мільйонів доз вакцин від COVID-19 “та можливість здобути ще десятки мільйонів”.

Зазначимо, в Канаді наразі зареєстровано 5159 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Від початку пандемії вона забрала 9117 життів.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусної інфекції, які розробляються, повинні показувати ефективність як мінімум в 50% випадків.

Раніше ВООЗ допустила до клінічних випробувань казахстанську вакцину проти коронавірусу.

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