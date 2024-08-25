Кампания Харрис собрала 540 млн долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки

Кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 82 миллиона долларов на съезде демократов в Чикаго на прошлой неделе. При этом общий объем средств составил 540 млн в долларов после объявления о выходе президента Джо Байдена из предвыборной гонки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным записки главы предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, рекордная сумма была собрана за последний месяц, и после речи Харрис на съезде кампания установила часовой рекорд по взносам.
В числе жертвователей особенно выделяются женщины, которые составляют две трети от общего числа первых доноров.
Волонтеры уже записались на 200 тысяч дежурств, чтобы поддержать кампанию.
Харрис и ее кандидат Тим Уолц планируют тур по штату Джорджия на этой неделе, в то время как бывший президент Дональд Трамп выступит с речью об экономике и проведет мероприятия в Висконсине и Пенсильвании.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября этого года. Новоизбранный президент и вице-президент начнут свои полномочия 20 января 2025 года после инаугурации.
Харрис и Трамп, вероятно, проведут два раунда дебатов. Первый из них намечен на 10 сентября и будет транслироваться на канале ABC News.
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