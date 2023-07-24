RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Камеруне обрушилось здание, много погибших и раненых

Фото: в городе Дуала в Камеруне обрушилось здание (twitter.com/IlkhaAgency)
Автор: Владимир Костырин

В Камеруне в крупнейшем городе Дуала в результате обрушения четырехэтажного здания погибли как минимум 12 человек, еще более десятка - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Jazeera.

Трагический инцидент в коммерческом центре Камеруна, расположенном в 210 км от столицы Яунде, произошел в воскресенье около часа ночи по местному времени, когда блок обрушился и упал на другой жилой дом меньшего размера.

"Двенадцать человек погибли, а остальные находятся в больнице для оказания медицинской помощи", - сказал он и уточнил, что в общей сложности пострадал 31 человек.

При этом чиновник добавляет, что число жертв может быть больше.

Так, спасатели при поддержке правительственных войск продолжают разбор завалов и убирают обломки, под которыми могут быть еще тела.

Как рассказали в больнице Лакинтини в Дуале, среди погибших есть трехлетняя девочка. Медики также сообщили, что трое других детей из числа пострадавших получали экстренную педиатрическую помощь.

Напомним, около месяца назад в египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Камерун