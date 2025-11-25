KAMERON объявила о проведении юридического и финансового аудита в ответ на медийные атаки

В компании сообщили, что за время работы на рынке KAMERON стала весомым работодателем и налогоплательщиком. По официальным данным, более 80 семей сотрудников имеют стабильную официальную занятость. Среди сотрудников компании есть семьи мобилизованных, которым продолжают ежемесячные выплаты и оказывают поддержку.

С начала полномасштабной агрессии РФ компания уплатила более 145 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Кроме того, KAMERON предоставила более 4,5 млн грн благотворительной помощи и инвестировала более 10 млн грн в создание новых рабочих мест и расширение операционной деятельности.

В компании отмечают, что у KAMERON есть прямые международные контракты и многолетние партнерства в fashion-индустрии. Обвинения в якобы торговле неоригинальной продукцией компания называет безосновательными, считая их "такими, которые могут быть связаны с попытками отдельных участников перераспределить рынок".

KAMERON отмечает, что работает прозрачно и входит в список ответственных налогоплательщиков - субъектов хозяйствования с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. В компании отмечают более десятилетнюю историю стабильной работы, добросовестной уплаты налогов и соблюдения высоких стандартов сервиса.

В KAMERON подчеркивают, что раньше не было необходимости публично раскрывать финансовую или юридическую структуру. Однако, в связи с распространением необоснованных заявлений, рисками рейдерского влияния и потенциальными угрозами для благосостояния работников принято решение о проведении независимого аудита.

"Целью проверки является публичное и однозначное опровержение слухов и манипуляций путем обнародования исключительно проверенных фактов", - сообщили в компании.