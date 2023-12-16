Камеры фотофиксации нарушений ПДД в Украине: как работают и за что штрафуют

Единую систему автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине запустили еще в июне 2020 года. В первый период войны ее выключали, но в 2023 г. система вновь заработала в полную силу. Возобновили работу не все старые камеры, но кроме того запустили несколько десятков новых. По последним данным, всего в Украине задействовано 215 таких камер.

Где расположены камеры фотофиксации

Расположение камер никогда не было секретом, ведь полиция декларирует, что главное – не наказать нарушителя, а предотвратить нарушение и беды, которые из-за него могут произойти. Список всех камер находится в открытом доступе, например, на официальном сайте украинского МВД. Приблизительно половина из них расположена в 23 больших и малых городах, остальные – на дорогах государственного значения. Камеры установлены в местах концентрации ДТП, согласно закону водителя о наличии камеры предупреждает соответствующий знак.

Какие нарушения фиксируют камеры

С самого начала своей работы и по сей день камеры на украинских дорогах автоматически отслеживают лишь превышение скорости. Каждая камера знает, какой лимит установлен на доверенном ей участке, и автоматически обнаруживает все машины, которые его превышают на определенную величину (сегодня это +20 км/ч).

Кроме того, с самого начала создатели комплекса заявляли, что со временем его можно будет настроить и на выявлении других нарушений:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил остановки и стоянки, в том числе на полосе движения общественного транспорта;

движение по встречной полосе движения;

нарушение правил проезда железнодорожных переездов;

движение по тротуару.

Но сегодня эти опции не активированы. Судя по всему, в ближайшее время этого не произойдет и единственным нарушением, за которое может наказать система фотофиксации, останется превышение скорости. Правда, есть одно исключение: еще до войны одну пару камер на бульв. Михновского (бывший бульв. Дружбы народов) в Киеве научили отслеживать нарушителей на полосе общественного транспорта.

Как работает камера фиксации

Все технические подробности представители МВД официально не раскрывают, но на основании информации из открытых источников можно сделать некоторые выводы.

Так, камера охватывает зону дороги в 50 – 70 м в длину и 10 – 11 м в ширину – то есть не более трех полос. Камера постоянно смотрит перед собой и когда ловит в кадре объект, превышающий действующий лимит на 21 км/ч, начинает записывать видео. А когда объектив наводит лучшую резкость на номерной знак, делается и фотокадр.

Кто выписывает штраф

Сделанное камерой фото является сигналом о нарушении Правил, он поступает в аналитический центр МВД, где запускается алгоритм наказания. Система самостоятельно находит автомобиль в базе, сверяет с государственным номерным знаком его модель, цвет и VIN. Здесь же система устанавливает собственника, и составляет на него имя постановление о наложении административного взыскания.

После этого инспектор патрульной полиции, которых дежурит в аналитическом центре целая бригада, проверяет этот документ на предмет соответствия данных, в первую очередь автомобиля. Если с этим все хорошо, письмо распечатывается и по почте отправляется по месту регистрации (прописки) юридического владельца. Но сначала информация о наложенном штрафе появляется в личном кабинете водителя в сервисном центре МВД и в “Дії”. К сообщению прилагается фото и короткое видео (в виде QR-ссылки) с автомобилем в момент нарушения.

На кого выписывают штраф

Особо отмечаем, что постановление о взыскании штрафа выписывается именно на владельца транспортного средства, а не на водителя, который в момент нарушения находился за рулем. Об этом следует помнить тем, кто имеет авто, которым пользуется несколько человек. Если автомобиль зарегистрирован на предприятие, система обращается в единый реестр юридических лиц и штраф выписывается на руководителя АТП.

Когда работают камеры

Камеры, задействованные в общеукраинской системе фиксации нарушений ПДД, работают и ночью, помогая себе вспышкой. Всерьез помешать им могут разве что погодные условия, когда видимость в принципе ограничена: в густой туман, снегопад, обильный ливень камеры работать будут, но прочитаются ли номера на полученном фото, не факт.

Какой размер штрафа с камер фотофиксации

Согласно действующему в 2023 году Кодексу об административных правонарушениях (КУоАП) размер штрафа за превышение скорости начинается с 340 грн. – за превышение более чем на 20 км/ч. Если превышение более 50 км/ч, наказание составляет 1700 грн.

Интересно, что для "выписанных" камерами штрафов есть буквально скидка в 50%: если оплатить в течение 10 дней после получения уведомления о штрафе, то его сумма будет вдвое меньше. Ну а если задержать оплату более чем на 30 дней, нарушителем займется исполнительная служба со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если коротко

По данным Национальной полиции, за первые полтора года работы камер фотофиксации число аварий, в которых есть раненые или погибшие, уменьшилось на 65%. Так что хоть нас часто и донимает этот строгий контроль, спасенные тысячи жизней достойны любых неудобств. Тем более что от тяжелых ДТП не застрахован никто из нас.