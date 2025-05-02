В камере экс-главы Хмельницкой МСЭК провели повторный обыск: что скрывала Крупа
Работники Киевского СИЗО провели повторный обыск в камере, где почти семь месяцев удерживают экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение суда.
В документе говорится о том, что во время повторного обыска в камере обнаружили мобильный телефон, что является нарушением условий содержания под стражей.
"Также на спальном месте другой заключенной в этом же камерном помещении было обнаружено еще два мобильных телефона", - говорится в постановлении суда.
В частности, во время изъятия телефона Татьяна Крупа хотела удалить с него информацию. Вероятно, это может свидетельствовать, что Крупа дистанционно управляла банковскими счетами за рубежом.
В документе говорится о том, что Татьяна Крупа, находясь под стражей, в декабре 2024 года закрыла банковский счет в Швейцарии, на котором было 599 тысяч долларов. Она не сообщала о наличии этих средств. Эта информация была обнаружена в ходе досудебного расследования.
Стоит напомнить, что заключенным, находящимся в СИЗО, запрещено хранить и пользоваться мобильными телефонами. Согласно Приложению 1 Правил, мобильный телефон является частью перечня запрещенных предметов, которые не могут быть переданы заключенным и осужденным, а также не могут быть у них при себе.
Дело Крупы
В прошлом году правоохранители задержали главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу и ее сына. Во время обысков у них дома нашли почти 6 млн долларов наличными.
По данным следствия, Крупа, вероятно, помогала "уклонистам" избежать мобилизации за взятки.
Лишь недавно суд продлил ей меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог - 240 млн гривен.
Также польские правоохранители открыли уголовное производство против Крупы. Она могла вывозить в Польшу миллионы гривен, нажитые на коррупции.
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