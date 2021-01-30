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У Кам'янському стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

Автор: Роман Тверденко

У Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про вибух у п'ятиповерхівці прийшло в ДСНС в 11:37 суботи, 30 січня. По прибуттю рятувальники попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі стався вибух газоповітряної суміші.

В результаті вибуху була зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях. Пошкоджень несучих конструкцій будинку не виявили.

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Через вибух постраждали двоє людей, серед яких чоловік 1991 року народження з цієї однокімнатної квартири і хлопець 2004 року народження із сусідньої двокімнатної квартири. Рятувальники винесли чоловіка з квартири, а дитину ще до їх приїзду врятували сусіди. Обох постраждалих госпіталізували.

Зараз під'їзд відключений від газу, встановлюються причини вибуху.

У січні повідомлялося, що у Києві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир вибухнув газ під час зварювальних робіт, постраждалих в результаті інциденту немає.

Також 9 січня у Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубен. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.

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