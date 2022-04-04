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Кам'янське отримало 10 тонн медикаментів на суму понад 5 млн гривень, - мер

Фото: Кам'янське отримало 10 тонн медикаментів на суму понад 5 млн гривень (flickr)
Автор: Ілона Свиридова

Ситуація у місті Кам'янське стабільна, всі об'єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, є продукти. Також місто отримало медикаменти на суму понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кам'янська Андрія Білоусова.

"У місті зараз понад 4 тисячі вимушених переселенців. І щоб вирішувати їхні нагальні питання, у нас створений Центр турботи - там зібрані міські відділи пенсійного фонду, РАГСу, фонд занятості, соціальні служби, банки. Тобто, у цьому місці можна відновити пошкоджені документи, влаштувати дитину в школу, отримати психологічну та юридичну підтримку, допомогу у працевлаштуванні та пошуку житла", - розповів Білоусов.

Мер також подякував освітянам, які разом з волонтерами організували виробництво наколінників, розгрузок і інших важливих речей для захисників, та підприємствам, які надають місту допомогу.

"Хочу подякувати також промисловим підприємствам - зокрема містоутворюючому підприємству "Каметсталь", яке з перших днів війни допомагає нашим військовим та територіальній обороні. Тільки вчора керівник Каместалі групи "Метінвест" Дмитро Липпа передав нашому місту 10 тонн ліків на суму понад 5 млн гривень. Ми її вже розповсюдили серед наших лікарень, і у нас є домовленість, що у разі потреби підприємство допомагатиме медикаментами і надалі", - повідомив Білоусов.

Всього, за його словами, зараз у Кам'янському живе 4 тис. переселенців, і їх кількість щодня зростає на декілька сотень жителів Донецької, Луганської та Харківської областей.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ахметова підготувала у містах присутності понад 6 тисяч місць для вимушених переселенців. Тут людей чекають одяг, гаряче харчування, засоби гігієни та побутові товари, а також медична та, у разі потреби, психологічна допомога.

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