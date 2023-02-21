Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку

От артистов балета до профессиональных военных – год назад взяли в руки оружие самые смелые украинцы, чтобы отбросить российского врага из Украины.

Боец бригады оперативного реагирования НГУ "Рубеж" с позывным "Отченашем" до войны был хореографом и путешествовал автостопом по Азии. Когда началась полномасштабная война, он собрал все вещи и покинул Камбоджу, чтобы защищать Украину.

Сейчас военный находится на Бахмутском направлении, вычисляя вражескую технику и личный состав. Он рассказал РБК-Украина о путешествиях по миру и войне с россиянами. Далее – его прямая речь.

О Революции Достоинства

Я с Волыни, родом из Луцка. Там ходил в школу, затем – в училище культуры и искусства Игоря Федоровича Стравинского. У меня первая профессия – преподаватель хореографии, артист балета.

Когда началась Революция, мне было около 18 лет. Я с подросткового возраста имел активную общественную позицию, поэтому уехал на Майдан. И уже 1 декабря участвовал в боях на Банковой, а затем и на Грушевского.

Революция Достоинства – это первый шаг к становлению украинской нации ХХ века. Я считаю, что это был очень важный шаг для Украины. Если бы не Революция Достоинства, мы бы были под оккупацией без войны. Мы были бы просто "терпилами" или белорусами 2.0. Я лучше умру на этой войне, чем буду таким.

О службе армии

В ноябре 2015 года я отправился в добровольческий батальон Организации Украинских Националистов. Пробыл там до конца января 2015 как доброволец. Мы были в Песках, где и получил контузию. Тогда как раз Донецкий аэропорт "пал". Следующими могли быть Пески, это было ближайшее село. Как сейчас помню, мы тогда с ребятами сидели и говорили: "Ну все. Давай, если умрем, то умрем героями".

Помню момент, когда мы говорили о том, что "буратинами" нас будут обстреливать ("Буратино" – тяжелая огнеметная система залпового огня, – ред.). Эти внутренние переживания 19-летнего мальчика… Было страшно, а потом я понял и принял решение: буду человеком, который пытается воспринимать все сквозь призму пофигизма и на все реагировать с приколом. На войне так легче.

Я вернулся после Песков с контузией и через месяц мне приходит повестка. Выходит, что я был добровольцем, а теперь официально подписал контракт. Меня призвали в одесскую часть НГУ, затем агитировали перевестись в бригаду оперативного назначения НГУ, и я решил перевестись.

Участвовал в ротациях. Мне как-то так везло, что когда в АТО были какие-то "движухи", я был на сержантских учениях. Затем ротация в Верхнеторецкое (это поселок неподалеку от Донецка, - ред.) в 2018 году. Потом нам обещали ротацию, но ее не было. И я решил уволиться в 2019 году.

О Комбодже и автостопе по Азии

Мы с девушкой решили путешествовать по миру. За время службы в армии я смог немного собрать денег. Мы купили билеты и отправились в Восточную Азию. Гоняли автостопом по нескольким странам, начали с Индонезии. Затем остров Ява, автостопом до Бали, затем Сингапур, Малайзия, Таиланд, Лаос и Камбоджа. Было очень классно!

Потом мне позвонили из американской природоохранной организации Wildlife Аlliance, и это был самый лучший год в моей жизни. Просто самый лучший. Я был рейнджером, моей основной задачей было охранять лес от незаконной вырубки и браконьерства. Это было нереально интересно, я честно с восхищением говорю об этой работе. И хочу вернулся туда снова работать.

О 24 февраля и большой войне

Я вернулся в Украину из-за войны. Хотя подписал новый контракт с Wildlife Аlliance на два года с повышением заработной платы, все было просто идеально. Я планировал, что скоро поеду во Вьетнам, где у меня должен быть отпуск. Но тут полномасштабная война.

Я вернулся, потому что давал присягу на верность украинскому народу: волю Украине или смерть. Другого варианта не дано, несмотря на то, что я был за границей и мне действительно нравилась моя работа. Я все-таки мечтаю, чтобы в моей стране мне жилось комфортно. А это будет только тогда, когда Украина будет свободна. Поэтому, когда россияне напали, мне пришлось уволиться и очень быстро приехать в Украину.

Моя должность – аэроразведчик. Я работал в Зайцево, а также на Лиманском направлении.

О Зайцевом. Это, по моему мнению, была операция, в которой мы делали вид, что нас много. Опять же, это мое видение ситуации, я не знаю, корректно ли будет о ней говорить, но мне казалось, что наше пребывание там было визуализацией присутствия. На том фланге было много российских дронов, проводивших разведку.

А, как известно, сейчас идет война артиллерии и "птичек". И, возможно, они видели, что там кто-то есть, а мы постоянно двигались из-за обстрелов. А они подумали, что нас много, поэтому не штурмовали в тот же период времени. Помню, когда вошли в Зайцево, увидели коптер. По рации спрашиваем:

– Чей коптер? Наш?

– Не наш, – отвечают нам.

И в эту секунду коптер возвращается, снимает и резко уходит вниз. Я кричу:

– Валим! В окоп!

Рядом был яр. И только мы заходим в него, нас начинают крыть кассетами. Ооооох, я это запомнил!

Для меня как аэроразведчика есть два основных фактора, которые влияют на мою работу. Это враждебные системы РЭБ и погода. Следует учитывать направление и силу ветра, температуру воздуха и его влажность, чтобы понять тактико-технические возможности коптера в тех погодных условиях, в которых работаем.

Насчет РЭБ. Если я правильно понимаю его работу, то он перебивает работу частот и связь со спутниками и пультом. То есть полностью отрезает тебя от коптера. Попадание дрона под РЭБ – это 90% вероятность потери разведывательной единицы. За последние два дня мы потеряли два дрона. И к тому же обновление у россиян появилось как-то резко и неожиданно. У них появились какие-то портативные РЭБы. Они размером с кастрюлю, которую берут в руки и водят в воздухе, и этим перебивают нашу связь с дронами. Мы их так теряем. И вот такие РЭБы теперь есть в каждом их подразделении.

Это очень серьезный шаг для нас, аэроразведка играет очень большую роль в этой войне.

О войне и тактике россиян

Война – это тело. Дроны – это глаза, а артиллерия – вкусный аперкот справа. 21 век переводит войну на технологическую сторону, где разведку проводят не силами человеческого ресурса, а силами коптеров. Где основной ущерб несут не стрелковые бои, а артиллерийские налеты. Эта война показала, как грамотное внедрение ресурсов может уменьшить потери людей.

Как сейчас воюют россияне? Артиллерия и минометы выбирают направление наступления и начинают атаку. В настоящее время солдаты подходят к позиции под прикрытием артиллерии и начинается бой пехоты. Еще они могут целый день ползти, чтобы к вечеру выскочить с места, где их не ожидали. Или ночью подползают к нашим позициям, прячутся и с утра штурмуют уже с той точки.

О Бахмуте

На Бахмутском направлении мы работаем, грубо говоря, где-то с июня. В основном я начал работать в августе. Мы стояли как раз на краю Бахмута. Постоянно проводили разведку села Иванград. Я скажу, что такого массового самоубийства как со стороны россиян никогда в жизни еще не видел. В сентябре-октябре это были небольшие группы россиян – по 5-10 человек, которые шли просто умирать. Группа за группой.

Теперь россияне совсем по-другому работают. Они начали прятать технику лучше. Раньше они штурмовали бездумно, просто шли толпой. Было ощущение, что они шли как под наркотой. Сейчас они гораздо лучше работают, они учатся. И хуже всего – это считать их тупыми. Первый шаг к поражению войны – это недооценка своего врага.

Сейчас все силы уходят на штурм Лиманского и Бахмутского направлений. Видим скопление их техники и личного состава. Сейчас ситуация сложная, но мы готовимся встречать россиян. Победа будет за нами!

О желании после победы в войне

Эта война превращает народ в нацию. И это самое ценное, что война делает для Украины.

Я хочу, чтобы Украина развивалась быстрее, лучше и эффективнее Японии. Потому что Япония это прекрасный пример быстрого экономического роста с достаточно большими территориями и не очень богатой ископаемыми страной. Наша страна должна быть еще лучше! А я уеду путешествовать. Еще слишком много интересного я не видел в мире, чтобы сидеть на одном месте.

Бригада оперативного реагирования НГУ "Рубеж" входит в Гвардию наступления. Если хотите присоединиться, обращайтесь по этому номеру: +0635753079