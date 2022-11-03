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Камбоджа направит в Украину специалистов по разминированию

Фото: Камбоджа направит в Украину специалистов по разминированию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Камбоджа пришлет в Украину две команды специалистов по разминированию, которые помогут обучить украинских саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.

Как сообщило в среду министерство иностранных дел Камбоджи, об этом днем ранее договорился по телефону премьер-министр страны Хун Сен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американская газета Washington Post, сообщив об этом, добавила, что, по словам директора камбоджийского Центра разминирования Хенг Ратана, Камбоджа совместно с Японией пришлет первую команду специалистов в начале декабря, а вторую - в первом квартале следующего года.

Washington Post напоминает, что в Камбодже после тридцати лет войны, закончившейся в 1998 году, осталось огромное количество минных полей и неразорвавшихся боеприпасов, и с годами камбоджийские саперы стали признанными в мире специалистами по ликвидации этих следов войны. Несколько тысяч из них впоследствии работали по линии ООН в Африке и на Ближнем Востоке.

Помощь Украине в разминировании освобожденных территорий уже оказывают или пообещали оказать несколько европейских стран и США.

Хун Сен в разговоре с Зеленским осудил вторжение России в Украину, сказав, что "Камбоджа всегда против того, чтобы одна страна нападала на другую".

В начале октября Камбоджа, в отличие от соседей и бывших партнеров по т.н. "социалистическому лагерю", голосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением российских "референдумов" на захваченных территориях. Вьетнам, Лаос и Китай воздержались.

Напомним, что США выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для оказания помощи Украине в разминировании территории.

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Камбоджа