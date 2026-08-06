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В Каменском появились новые трамваи: что известно

12:05 06.08.2026 Чт
3 мин
Обновить парк помог "Метинвест" Ахметова
aimg Юлия Бойко
В Каменском появились новые трамваи: что известно В Каменском появились новые трамваи (фото: metinvestholding.com)
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В Каменском началось обновление парка общественного электротранспорта при поддержке "Группы Метинвест". Компания направила более 50 млн. грн. на софинансирование закупки 17 новых трамвайных вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Метинвеста".

Новые трамваи для Каменского

Первый новый трамвай уже прибыл в Каменский и в ближайшее время начнет перевозку пассажиров на маршруте №1.

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До конца текущего года город должен получить еще шесть вагонов, а в следующем году еще одиннадцать.

Новые трамваи будут курсировать на всех четырех городских маршрутах. Помимо Каметстали (входит в "Группу Метинвест") закупку вагонов финансируют Европейский инвестиционный банк и городской бюджет.

"Учитывая, что ежедневно на городские линии выходит 20 трамваев, проект даст нам возможность уже к 2027 году модернизировать подвижной состав почти на 85%. Этот вид транспорта является основным и экологичным для нашего промышленного города. Ежегодно мы перевозим около 10 миллионов пассажиров, из которых 70% из них вывозят из вагонов. важно социальное значение для всего общества", - отметил городской голова Каменского Андрей Билоусов.

В Каменском появились новые трамваи (фото: metinvestholding.com)

Чем отличаются новые вагоны

Новые вагоны являются энергоэффективными и низкопольными. Они оснащены системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения и откидными пандусами, что должно повысить комфорт и доступность общественного транспорта, в частности, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

"Преимущество этого трамвая, откидной пандус у второй двери, который делает его доступным для маломобильных пассажиров. Салон оборудован ремнями безопасности. И в целом вагон имеет самый высокий уровень безопасности", - рассказала начальница эксплуатации коммунального предприятия "Транспорт" Ольга Афанасьева.

Первый вагон стал первым новым трамваем, который Каменское получило за последние два года. Его изготовила украинская компания "Татра-Юг". Реализация проекта была приостановлена после российского ракетного удара по предприятию, однако производитель возобновил работу и вернулся к исполнению заказов.

Таким образом, проект направлен не только на модернизацию городской транспортной инфраструктуры, но и поддержку украинского промышленного производства, которое продолжает работать в условиях полномасштабной войны.

"Каменский, родной город для тысяч работников Каметстали и их семей. Поэтому мы рады быть частью проекта обновления городского электротранспорта. Метинвест уже направил на этот проект более 50 млн грн. Это наш вклад в комфорт жителей и развитие Каменского. Даже во время войны мы продолжаем работать, поддерживать общины и инвестировать в будущее". "Каметстали" Александр Третьяков.

Что известно о проекте

"Метинвест" реализует подобные проекты для общины в рамках Меморандума о сотрудничестве с Каменским городским советом. В 2025 году компания инвестировала 70 млн. грн. в развитие социальной инфраструктуры города.

В частности, средства были направлены на реконструкцию больниц №9 и №7, больницы скорой медицинской помощи и центра первичной медико-санитарной помощи №3.

Как сообщалось, "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатил 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Также компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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