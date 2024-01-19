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В Каменском создадут первый в Днепропетровской области областной кулинарный хаб, - Белоусов

Фото: в Каменском создадут первый в Днепропетровской области областной кулинарный хаб (bilousov.dp.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Каменском будет создан первый в Днепропетровской области кулинарный хаб. Он будет на базе Государственного профессионально-технического учебного заведения "Камянский центр подготовки и переподготовки рабочих кадров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского головы Андрея Белоусова.

Проект реализуется в рамках реформирования системы школьного питания первой леди Елены Зеленской.

Повара из всей области, работающие в пищеблоках учебных заведений, будут учиться готовить блюда из нового школьного меню, пройдут теоретическую и практическую подготовку, узнают новые подходы в приготовлении диетических блюд и т.д.

"Город всячески поддерживает эту инициативу, направляет от территориального общества соответствующие письма Министерству образования и науки Украины, чтобы помочь заведению получить государственную субвенцию для создания кулинарного хаба с новейшим оборудованием", - говорится в сообщении.

По словам Андрея Белоусова, Центр подготовки и переподготовки рабочих кадров функционирует 65 лет, имеет многолетние наработки и крепкую материально-техническую базу. Отраслевое направление - общепит, сфера обслуживания, сфера быта и прочее.

"В настоящее время в заведении учится более 500 учеников со всей области. Кроме профессии, они получают и полное общее среднее образование", - добавил он.

 

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Андрей БелоусовКаменское