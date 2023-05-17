RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Калужской области РФ заявляют о падении и взрыве беспилотника (фото)

Фото: в Калужской области РФ заявляют о падении дрона (flir de)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что в Калужской области упал неизвестный беспилотник. После падения дрон якобы взорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы Baza и Shot.

Как утверждают россияне, инцидент произошел вечером 16 мая в районе села Тарутино Жуковского района Калужской области.

Фото: в Калужской области упал неизвестный беспилотник (t.me/shot_shot)

РосСМИ заявляют, что неизвестный беспилотник якобы упал в лесу и взорвался. Обломки дрона обнаружили у трассы "Московское большое кольцо". По словам россиян, место огородили, там якобы работают спецслужбы.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотник якобы сбила ПВО. Официального доказательства этого нет.

Напомним, недавно россияне заявили, что дрон атаковал склад с военной техникой в Брянской области.

Также в России утверждали, что в Подмосковье дрон упал на склад со взрывчатыми веществами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядрониВзрыв