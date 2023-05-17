В Калужской области РФ заявляют о падении и взрыве беспилотника (фото)

Как утверждают россияне, инцидент произошел вечером 16 мая в районе села Тарутино Жуковского района Калужской области.

Фото: в Калужской области упал неизвестный беспилотник (t.me/shot_shot)

РосСМИ заявляют, что неизвестный беспилотник якобы упал в лесу и взорвался. Обломки дрона обнаружили у трассы "Московское большое кольцо". По словам россиян, место огородили, там якобы работают спецслужбы.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотник якобы сбила ПВО. Официального доказательства этого нет.

Напомним, недавно россияне заявили, что дрон атаковал склад с военной техникой в Брянской области.

Также в России утверждали, что в Подмосковье дрон упал на склад со взрывчатыми веществами.

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