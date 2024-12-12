Каллас предложила направить все замороженные российские активы на помощь Украине

Миллиарды российских государственных средств, замороженных в Евросоюзе, следует направить на помощь Украине.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью The Guardian четырем другим европейским газетам.
Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что российские активы, находящиеся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".
ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в союзе) из-за сомнений относительно законности такого шага. ЕС удерживает более двух третей суверенных активов России в размере 300 млрд долларов, замороженных западными союзниками после полномасштабного вторжения в Украину.
Каллас, отметила, что, несмотря на "деликатность… однажды мы этого достигнем".
Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь ущерб, который Россия нанесла Украине".
"Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше", - сказала она. "Так что у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это инструмент, чтобы также оказывать давление на Россию".
Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.
"Если они [США] сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн", - сказала она.
Помощь Украине была "инвестицией" в "нашу собственную безопасность" и глобальную безопасность, сказала она, сославшись на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море. "Китай также учится на том, что делает Россия".
На вопрос о недавних телефонных разговорах Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду и канцлером Германии Олафом Шольцем в прошлом месяце она ответила: "Они [Орбан и Шольц] делают это во внутренних целях; поэтому я бы этого не делала, но не мне это критиковать".
По ее словам, министры иностранных дел, которые встретятся в понедельник, обсудят, есть ли "какая-либо дополнительная ценность" от такой дипломатии.
Министры оценят, "почему некоторые члены делают это, чего они хотят этим добиться и есть ли какая-то дополнительная ценность", - сказал Каллас, добавив: "Путин действительно хочет унизить Европу. Это то, о чем мы должны постоянно помнить".
По ее словам, Россия делает ставку на то, что "переживет" западных союзников, но войну за Украину по-прежнему можно выиграть.
"То, что мы увидели в Сирии, [это] то, что они не способны продолжать эту борьбу", - сказала она, имея в виду неспособность Москвы продолжать поддерживать своего давнего союзника, сирийского диктатора Башара Асада. Россия была "унижена" в Сирии, в то время как "их мысли были в другом месте".
Напомним, в июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украина не будет возвращать эти средства до получения репараций от Москвы.
Планируется получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.