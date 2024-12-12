Каллас предложила направить все замороженные российские активы на помощь Украине

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью The Guardian четырем другим европейским газетам.

Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что российские активы, находящиеся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".

ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в союзе) из-за сомнений относительно законности такого шага. ЕС удерживает более двух третей суверенных активов России в размере 300 млрд долларов, замороженных западными союзниками после полномасштабного вторжения в Украину.

Каллас, отметила, что, несмотря на "деликатность… однажды мы этого достигнем".

Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь ущерб, который Россия нанесла Украине".

"Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше", - сказала она. "Так что у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это инструмент, чтобы также оказывать давление на Россию".

Помощь Украине

Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.

"Если они [США] сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн", - сказала она.

Помощь Украине была "инвестицией" в "нашу собственную безопасность" и глобальную безопасность, сказала она, сославшись на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море. "Китай также учится на том, что делает Россия".

Друзья Путина в ЕС

На вопрос о недавних телефонных разговорах Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в среду и канцлером Германии Олафом Шольцем в прошлом месяце она ответила: "Они [Орбан и Шольц] делают это во внутренних целях; поэтому я бы этого не делала, но не мне это критиковать".

По ее словам, министры иностранных дел, которые встретятся в понедельник, обсудят, есть ли "какая-либо дополнительная ценность" от такой дипломатии.

Министры оценят, "почему некоторые члены делают это, чего они хотят этим добиться и есть ли какая-то дополнительная ценность", - сказал Каллас, добавив: "Путин действительно хочет унизить Европу. Это то, о чем мы должны постоянно помнить".

По ее словам, Россия делает ставку на то, что "переживет" западных союзников, но войну за Украину по-прежнему можно выиграть.

"То, что мы увидели в Сирии, [это] то, что они не способны продолжать эту борьбу", - сказала она, имея в виду неспособность Москвы продолжать поддерживать своего давнего союзника, сирийского диктатора Башара Асада. Россия была "унижена" в Сирии, в то время как "их мысли были в другом месте".

Напомним, в июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украина не будет возвращать эти средства до получения репараций от Москвы.