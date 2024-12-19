Лидеры ЕС на саммите направят Трампу "четкий сигнал" по поводу Украины, - Reuters

Лидеры Европейского Союза на саммите намерены направить "четкий сигнал" избранному президенту США Дональду Трампу о своей дальнейшей поддержке Украины. Кроме того, они обсудят проблемы безопасности и экономики, связанные с его возвращением в Белый дом.

Об этом говорится в проекте заявления саммита, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В начале переговоров в Брюсселе лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят свою "непоколебимую приверженность" поддержке Украины "столько времени, сколько потребуется", говорится в проекте.

Трамп неоднократно призывал к скорейшему прекращению почти трехлетней войны. Он заявил 16 декабря что Зеленский должен быть готов достичь мирного соглашения с Владимиром Путиным, хотя он не сказал, означает ли это, что Киев уступит территорию Москве в рамках урегулирования путем переговоров.

В настоящее время российские войска оккупируют почти пятую часть территории Украины и уверенно продвигаются на востоке страны.

"Россия не должна одержать верх", - говорится в проекте выводов ЕС, а также добавляется, что ни одна инициатива в отношении Украины не должна предприниматься без участия Киева.

Один из дипломатов ЕС охарактеризовал проект текста как "четкий сигнал США".

За обедом лидеры также обсудят более широкие отношения между ЕС и США на фоне опасений по поводу возможной трансатлантической торговой войны.

Трамп заявил, что ЕС " заплатит большую цену " тарифами за то, что не покупает достаточно американского экспорта. Он уже пообещал ввести высокие тарифы для трех крупнейших торговых партнеров США - Канады, Мексики и Китая. ЕС знает, что его это также коснется.

Единство

Некоторые дипломаты ЕС заявили, что ключом к созданию блока станет единство и недопущение проведения Вашингтоном обсуждений или заключения сделок с отдельными членами ЕС - копия его в целом успешной единой стратегии взаимодействия с Великобританией во время переговоров по Brexit.

"США могут попытаться вести индивидуальные переговоры, но пока я не видел, чтобы страны поддавались на это", - заявил один из дипломатов ЕС.

ЕС попытается указать, что он является вторым по величине торговым партнером США и близким союзником с общими ценностями. Однако, помня о том, что Трамп озабочен дефицитом торговли товарами США, чиновники ЕС обсудили возможность предложения о покупке большего количества американского СПГ или оружия.

В обеденных дебатах на тему "ЕС в мире" также, вероятно, будет обсуждаться Китай и вопрос о том, будет ли блок вынужден занять чью-либо сторону в торговом конфликте между США и Китаем, а также Великобритания, которая заявила о своем желании восстановить отношения с Европейским союзом и рассматривается блоком как важнейший союзник в сфере безопасности.