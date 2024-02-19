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Каллас призвала конфисковать замороженные активы России до выборов в США

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад должен конфисковать замороженные активы России до выборов в США.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Такое заявление стало еще одним признаком обеспокоенности европейцев тем, как второе президентство Дональда Трампа может повлиять на политику Запада в отношении России и поддержку Украины.

"Выборы - это всегда неспокойное время. Всегда лучше сделать все возможное до важных выборов", - заявила Каллас.

По ее словам, конфискация российских средств стала бы дополнительным инструментом, который, наряду с военной помощью Украине и мерами по политической изоляции России, мог бы помочь положить конец войне.

"Это экономическое давление, которое мы можем оказать на российскую экономику, чтобы ускорить перелом в этой войне", - сказала она.

Вероятность того, что Трамп станет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США в этом году, напугала многих в Европе, особенно после его слов о том, что он скажет России делать "все, что она захочет" со странами НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Конфискация активов РФ

В конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.

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