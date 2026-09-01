Каллас призвала ЕС передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком хранения

По словам Каллас, это позволит усилить защиту украинского населения на фоне продолжающихся российских атак.

Каллас призвала передать Украине ракеты

Перед началом неформальной встречи глав МИД стран ЕС в ирландском Уиклоу Каллас заявила, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны.

"Июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения Украины. Россия усиливает эскалацию, чтобы нанести украинцам как можно больший ущерб, чтобы сломить их. Украинцы держатся стойко, и мы должны их поддерживать. Главный вопрос – противовоздушная оборона", – заявила Каллас.

Она отметила, что некоторые страны располагают ракетами-перехватчиками, срок хранения которых подходит к концу.

"Мы знаем, что некоторые страны имеют ракеты-перехватчики, срок годности которых вскоре истечет. Было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих людей", – заявила глава дипломатии ЕС.

ЕС ищет дополнительные возможности

По словам Каллас, ЕС также обращается к государствам за пределами объединения с просьбой предоставить Украине ракеты для защиты гражданского населения.

"Но, конечно, это очень сложно", – признала она.

Кроме того, продолжается работа над совместным производством европейских ракет-перехватчиков с участием Украины.

"В то же время также продолжается работа, чтобы вместе производить европейские ракеты-перехватчики совместно с Украиной", – добавила Каллас.