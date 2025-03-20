Каллас предлагает предоставить Украине боеприпасов на 5 млрд евро

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выступает с инициативой о дополнительных артиллерийских боеприпасах для Украины. Она предлагает предоставить снарядов на сумму 5 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас перед заседанием Европейского совета.
Она приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о дополнительной противовоздушной защите для Украины и назвала такие действия "чрезвычайно важными".
На фоне этого Каллас выступила с идеей предоставить Украине боеприпасов на 5 млрд евро в рамках ее более широкой инициативы по военной помощи для Украины в размере до 40 млрд евро в 2025 году. Пока это предложение не получило одобрения всех членов ЕС.
"И конечно, сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать. Поэтому для Украины, а также для нашей собственной обороны Украины, я предложила инициативу получить то, что нужно президенту Зеленскому - боеприпасы на сумму 5 млрд евро. Мы должны по крайней мере начать делать действительно конкретные шаги, не только словами, но и делом, чтобы сейчас помочь Украине, потому что чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров", - заявила политик.
Напомним, 18 февраля Politico написало, что страны ЕС готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро. Затем издание сообщило, что сумма помощи увеличилась до 20 млрд евро.
Уже в начале марта стало известно, что новый план ЕС "на паузе" из-за блокирования Венгрии. На днях Кая Каллас заявила о широкой поддержке ее инициативы для обороны Украины уже на 40 млрд евро.
Как писали СМИ, ЕС хочет создать фонд военной помощи Украине на 40 млрд евро без Венгрии, чтобы избежать ее вето.
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