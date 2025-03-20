Каллас предлагает предоставить Украине боеприпасов на 5 млрд евро

Она приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о дополнительной противовоздушной защите для Украины и назвала такие действия "чрезвычайно важными".

На фоне этого Каллас выступила с идеей предоставить Украине боеприпасов на 5 млрд евро в рамках ее более широкой инициативы по военной помощи для Украины в размере до 40 млрд евро в 2025 году. Пока это предложение не получило одобрения всех членов ЕС.

"И конечно, сегодня мы обсуждаем, что еще мы можем сделать. Поэтому для Украины, а также для нашей собственной обороны Украины, я предложила инициативу получить то, что нужно президенту Зеленскому - боеприпасы на сумму 5 млрд евро. Мы должны по крайней мере начать делать действительно конкретные шаги, не только словами, но и делом, чтобы сейчас помочь Украине, потому что чем сильнее они на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров", - заявила политик.