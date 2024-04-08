В Калининградской области горел российский ракетный корабль "Серпухов", - источник

Как рассказал источник, пожар на борту "Серпухова" произошел 7 апреля. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" (является пятым кораблем серии).

Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ. Впрочем, что стало причиной возгорания источник не уточняет.

Что известно об этом корабле

"Серпухов" - это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота. С 2017 года - Балтийский флот.

Корабль назван в честь города Серпухов и был спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Водоизмещение - 949 т, длина - 74,1 м, ширина - 11 м, высота - 6,57 м, осадка - 2,6 м. Экипаж - 32 человека. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность - не менее 10 суток.

Согласно открытым источникам, корабль оборудован установкой вертикального пуска (УВП) 3С14 на 8 крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км (с неядерной боевой частью) по другим данным до 2000 км.

Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя вращающимися шестиствольными пушками. МРК также вооружен двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка ", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.