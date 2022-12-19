ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Калинина ворвалась в топ-40 лучших теннисисток планеты: какие позиции украинок

Новина українською →
Понедельник 19 декабря 2022 11:45
Калинина ворвалась в топ-40 лучших теннисисток планеты: какие позиции украинок Фото: Ангелина Калинина с призом турнира Open de Limoges (facebook.com/limogesmaville87)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина всерьез улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В первую сотню теннисной классификации попали трое украинок. Еще три их соотечественницы расположились во второй сотне рейтинга WTA.

В течение недели Калинина поднялась вверх аж на 8 позиций. Теперь 25-летняя украинская теннисистка занимает 39-е место (1197 очков). Несколько улучшила положение и Марта Костюк. Она на 70-й строчке (820 пунктов), а Екатерина Байндль удержалась на 99-й позиции (631).

Не произошло изменений в первой десятке рейтинга WTA. Ига Свентек осталась безоговорочным лидером классификации. Полька набрала 11 085 пунктов. В топ-тройку также попали туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

В субботу Калинина выиграла турнир в Лиможе, ставшем последним в сезоне-2022. Украинская теннисистка затратила на победу три сета. По пути в финал она одолела еще четырех соперниц.

Калинина ворвалась в топ-40 лучших теннисисток планеты: какие позиции украинок

К слову, ранее Уимблдон получил миллионный штраф за бан теннисистов из РФ и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах