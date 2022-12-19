Калинина ворвалась в топ-40 лучших теннисисток планеты: какие позиции украинок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В первую сотню теннисной классификации попали трое украинок. Еще три их соотечественницы расположились во второй сотне рейтинга WTA.

В течение недели Калинина поднялась вверх аж на 8 позиций. Теперь 25-летняя украинская теннисистка занимает 39-е место (1197 очков). Несколько улучшила положение и Марта Костюк. Она на 70-й строчке (820 пунктов), а Екатерина Байндль удержалась на 99-й позиции (631).

Не произошло изменений в первой десятке рейтинга WTA. Ига Свентек осталась безоговорочным лидером классификации. Полька набрала 11 085 пунктов. В топ-тройку также попали туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

В субботу Калинина выиграла турнир в Лиможе, ставшем последним в сезоне-2022. Украинская теннисистка затратила на победу три сета. По пути в финал она одолела еще четырех соперниц.