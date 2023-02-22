RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Калинина вылетела от Плишковой в 1/8 финала турнира в ОАЭ

Фото: Ангелина Калинина последней из украинок покинула турнир (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потерпела поражение во втором круге теннисного турнира в Дубаях от Каролины Плишковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/8 финала

Калинина – Плишкова – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Соперницы сделали ставку на свои подачи. Как следствие, первые десять геймов завершились прогнозируемо – набранными очками подававшей теннисистки. Правда, Плишкова дважды "намекала" украинке на брейк, но Калинина попытки оппонентки нивелировала.

Впрочем, чешка сумела дожать первую ракетку Украины в самый ответственный момент первой партии. При счете 5:5 Плишкова взяла подачу Калининой, а затем сразу закрыла сет на своей подаче. Партия продолжалась ровно 50 минут.

Второй сет полностью повторил сценарий первого. Уверенной игрой на собственных подачах соперницы довели дело до счета 5:5, а затем Плишкова снова оформила брейк и завоевала стратегическое преимущество. Калинина долго сопротивлялась, отыграла два матч-пойнта и перевела партию в тай-брейк. Там украинка оказалась сильнее (8:6).

А вот запала на решающий сет у сильнейшей украинской теннисистки не хватило. Уже в четвертом гейме она позволила чешке сделать брейк и создать солидный гандикап (4:1). Отыграть такое отставание Калинина уже не смогла и зачехлила ракетку в Дубае.

К слову, накануне Костюк в напряженной борьбе проиграла Бенчич во втором круге соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис