Калинина открыла сезон победой в Брисбене, другая украинка завершила выступления

WTA 500 Брисбен, Одиночный разряд, Первый круг

Ангелина Калинина - Ван Яфань - 6:4, 2:0, отказ

Парный разряд, Первый круг

Надежда Киченок / Сара Соррибес Тормо - Мирра Андреева / Диана Шнайдер - 6:2, 2:6, 5:10

Калинина, которая в мировом рейтинге находится на 55-й строчке, выиграла первый сет у 61-й ракетки со счетом - 6:4. Украинка вела 3:0, затем отдала четыре гейма подряд, но собралась и снова выдала серию из трех победных геймов.

Во второй партии, при счете 2:0 в пользу нашей спортсменки, Яфань отказалась от продолжения борьбы. Китаянка травмировала левое запястье.

Таким образом Калинина оформила первую победу украинских теннисисток в новом сезоне. Кроме того, прервала собственную неутешительную серию из трех поражений подряд. Последний раз она побеждала еще 26 августа, когда одолела Осеан Доден из Франции в 1-м раунде US Open.

Во втором круге украинка встретится с 5-й сеяной на турнире - "нейтральной" Дианой Шнайдер (13-я ракетка мира). На этом этапе в Брисбене стартуют еще две украинки - Марта Костюк и Даяна Ястремская.

А вот Надежда Киченок с испанкой Соррибес Тормо потерпели поражение на старте парного разряда. Украинско-испанский тандем уступил серебряным призеркам Олимпиады в Пекине - "нейтралкам" Андреевой и Шнайдер.