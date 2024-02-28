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Калинина и Ястремская прошли первых соперниц в США

Фото: Даяна Ястремская провела на корте два с хвостиком часа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская с побед начали выступления на американских турнирах в Остине и Сан-Диего соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ATX Open, 1-й раунд, женщины

Калинина – Бейлек – 2:0 (6:3, 6:2)

Cymbiotika San Diego Open, 1-й раунд, женщины

Доулхайд – Ястремская – 1:2 (4:6, 7:5, 1:6)

 

Первый номер посева ATX Open Калинина в двух сетах разобралась с чешкой Сарой Бейлек. Первая партия стартовала и закончилась с неравнозначного обмена брейками. В обоих случаях украинка брала два гейма на подачах Бейлек, а та смогла ответить только на один.

Если в первом сете чешская теннисистка сумела взять три пункта, то во втором – всего два. Калинина выиграла три гейма со старта (1 брейк) и уверенно повела 3:0. Дальше она немного расслабилась, но инициативу из своих рук не упустила. В конце концов, через полчаса отечественная теннисистка закрыла и партию, и матч.

 

 

В свою очередь Ястремская потратила три сета на слом сопротивления американки Кэролайн Доулхайд. В дебюте соперницы обменялись брейками, а затем повторили этот трюк в седьмом-восьмом геймах. Казалось, что тай-брейка не избежать, но в десятом гейме украинка непринужденно взяла "под ноль" подачу хозяйки корта.

Фактически на равных оппонентки играли во второй партии. Только в этот раз в конце сета лучше выглядела Доулхайд и сравняла общий счет. Впрочем, на этом ее победы завершились. В решающей партии Ястремская просто смяла оппонентку, отдав всего один гейм.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с нейтральной россиянкой Анной Блинковой. Она в первом раунде выбила титулованную датчанку Каролин Возняцки (1:6, 6:4, 6:1). Зато Калинина будет противостоять колумбийке Камиле Осорио Серрано.

К слову, ранее Костюк пробилась во второй круг Сан-Диего с победой над Ли.

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ТеннисДаяна Ястремская