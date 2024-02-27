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Костюк победно стартовала в Сан-Диего, Цуренко зачехлила ракетку

Сан-Диего, Вторник 27 февраля 2024 09:44
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Костюк победно стартовала в Сан-Диего, Цуренко зачехлила ракетку Фото: Марта Костюк вышла в 1/8 финала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк по-разному начали турнир Cymbiotika San Diego Open в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Cymbiotika San Diego Open, 1-й раунд, женщины

Цуренко – Бултер – 0:2 (3:6, 1:6)

Ли – Костюк – 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)

Более опытная Цуренко не справилась с британкой Кэти Бултер. Соперница быстрее вошла в игру и повела 3:1 с брейком. Впрочем, украинка организовала камбэк к середине партии. Но это был последний локальный успех Цуренко. Британская теннисистка взяла три гейма подряд и закрыла сет.

Во второй партии 34-летняя украинка стартовала с брейка, а дальше "посыпалась". Бултер трижды взяла подачи Цуренко и уверенно отыграла своих. Как следствие, дело было сделано за 29 минут, а отечественная теннисистка так больше и не набрала ни одного пункта.

Зато Костюк в трех сетах разобралась с американкой Энн Ли. Последняя стартовала с трех выигранных геймов подряд, но затем украинка выдала потрясающий камбэк. Костюк выиграла пять пунктов подряд, а после небольшой передышки закрыла сет подачей "под ноль".

Вторая партия началась с двойного обмена брейками. Но дальше на корте лучше выглядела Ли, которая, хоть и в непростой борьбе, сумела дожать украинскую теннисистку. Пришлось играть третий сет. Здесь Костюк была сверхмотивированной. Она позволила американке выиграть всего два гейма и хладнокровно закрыла сет и матч за 37 минут.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

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Теннис Марта Костюк
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