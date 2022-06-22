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Калініна приєдналася до Цуренко в чвертьфіналі Істборна

Фото: Ангеліна Калініна (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорців

У матчі 1/8 фіналу престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в Істборні Ангеліна Калініна здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву (6:3, 2:6, 6:3).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Перший сет розпочався за повної переваги першої ракетки України. 25-річна тенісистка взяла два гейми на подачі суперниці та впевнено повела 3:0. Путінцева трохи додала в середині партії, але нав'язати свою гру не зуміла, взявши всього три гейми.

Зате в другому сеті казахська тенісистка фактично не дала Калініній жодного шансу. Українка не зуміла взяти жодного брейку та ще й віддала дві подачі опонентці. Довелося грати вирішальну партію.

На свій пік інтрига вийшла в середині третього сету. Калініна програла свою подачу та максимально підпустила Путінцеву (2:3). Проте, відразу ж оформила зворотний брейк, а потім свого вже не відпустила. Українка довела матч до перемоги й у чвертьфіналі зіграє з Єлєною Остапенко.

Раніше до 1/4 фіналу пробилася інша українка – Леся Цуренко. Вона здолала представницю Польщі Магду Лінетт. Натомість Марта Костюк завершила виступи в Істборні.

Нагадаємо, що українка Кіченок тріумфувала на турнірі в Бірмінгемі у парному розряді.

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